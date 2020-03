Moulay Hafid ELALAMY, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique a tenu, ce jour, une réunion en visio-conférence, avec les responsables de TIJARA 2020.

Cette réunion a eu pour objectif l’évaluation de l’acheminement, la logistique et la distribution des produits de grande consommation et ce, suite au décret de l’état d’urgence sanitaire, rendant le confinement obligatoire de la population à partir du vendredi 20 mars, 18h

Moulay Hafid ELALAMY s’est saisi de cette occasion pour demander aux membres de TIJARA 22020 de maintenir leur mobilisation afin d’assurer la distribution, l’achalandage, l’approvisionnement de l’ensemble des maillons de la chaine de la distribution, allant de la grande distribution jusqu’aux souks en passant par les points de vente traditionnels et les grossistes.

Les deux parties se sont entendus à faire un point quotidien par visio-conférence afin d’évaluer l’évolution de la situation sur tout le territoire national.

Le Ministre ainsi que le Président de TIJARA 2020 demandent à l’ensemble des opérateurs de la chaine de valeurs de la distribution, de la logistique et du transport de continuer leur mobilisation afin d’assurer la régularité des approvisionnements et des flux logistiques au bénéfice du citoyen marocain.

TIJARA 2020 tient, à cet effet à remercier, vivement, l’ensemble de ses cadres, collaborateurs et surtout ses équipes opérationnelles pour cette mobilisation exceptionnelle exigée par le sens du patriotisme et le service du Royaume du Maroc.

À propos de la Fédération des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation : TIJARA 2020

Fédération professionnelle, la FMDPGC*, regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités tels que l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications, la minoterie… et ce, dans le but d’être un interlocuteur commun auprès des pouvoirs publics.

La FMDPGC agit pleinement pour la structuration, la modernisation et l’essor du secteur de la distribution à travers une variété d’actions et de partenariats stratégiques. Elle représente et dialogue avec les différentes acteurs et partenaires afin de faire du secteur de la Distribution un véritable levier de croissance et de génération de valeurs.