Infomediaire Maroc – Les grands développeurs, entrepreneurs et décideurs du monde IT sont en conclave à Marrakech dans le cadre de la 7ème édition de la Conférence technologique « Devoxx Morocco », qui se tient cette année sur le thème « Beyond The Hype ».

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, ce grand rendez-vous technologique annuel (27-29 novembre), rassemble plus de 1.800 personnes pour un programme marqué par 200 sessions, conférences, keynotes et ateliers animés par plus de 150 experts et conférenciers de renommée internationale.

Organisé par xHub, un cabinet de conseil et d’expertise IT de renommée internationale fondé par Badr El Houari, expert mondial Java et seul Marocain champion du monde Java depuis 2016, cette grand-messe des spécialistes du domaine digital connaît la présence des plus grandes firmes et acteurs mondiaux des NTIC, notamment Facebook, Oracle, IBM, Google, Twitter, Docker, RedHat et Spring.

Le « Devoxx Morocco 2018 » se veut ainsi une plate-forme unique d’échanges autour des sujets qui font l’actualité du monde numérique.

Dans une déclaration à la presse, le président-fondateur de xHub, Badr El Houari, a indiqué que cet événement d’envergure internationale vise à mettre en avant le potentiel énorme des développeurs et à inculquer la culture du Code, compte tenu de son importance, voire de sa puissance, pour une transformation et un changement digital durables.

Il a souligné que cette manifestation se veut aussi une proposition de valeur ajoutée à travers son fort contenu, mettant en relief la forte participation d’experts représentant des géants du monde des NTIC, de renommée internationale, notamment Facebook, Oracle, IBM, Google, RedHat, Spring, et beaucoup d’autres.

El Houari a, en outre, expliqué que « Devoxx Morocco » ambitionne aussi de montrer l’expertise marocaine et celle des membres de la diaspora qui ont rejoint de grandes structures mondiales de l’IT, telles que Google ou RedHat.

Le point fort de « Devoxx Morocco » est qu’il représente aussi un espace d’immersion technologique, ainsi qu’une plate-forme de formation, de rencontres et d’échanges entre experts afin de mettre en valeur le networking, a-t-il ajouté, tout en estimant que les développeurs marocains sont capables de mettre sur pied de véritables outils technologiques pour accompagner le développement de l’économie nationale qui est en pleine mutation.

« On a vraiment des talents et de l’expertise. Il faut juste donner à ces jeunes les moyens nécessaires pour qu’ils puissent s’épanouir, vivre leur passion, et évoluer dans ce domaine très innovant », a-t-il insisté, mettant en lumière l’importance de la valeur ajoutée apportée par les développeurs et de la reconnaissance de leurs performances dans un monde en pleine transformation technologique et digitale.

Du Big Data à la sécurité, en passant par le Cloud et le Devops, le « Devoxx 2018 » mettra en avant le rôle crucial des développeurs et dévoilera les grands enjeux de la révolution digitale.

Le programme de cette édition prévoit notamment des « side events » innovants avec un « après-midi des décideurs » consacré à la transformation digitale et à l’économie cognitive et un panel des femmes représentatives dans l’univers IT qui animeront l’événement.

Il propose également un panel « Women in Tech », dédié aux dirigeantes qui évoluent dans les nouvelles technologies au Maroc. Les nouvelles solutions d’éducation numérique pour les jeunes filles en Afrique seront aussi au cœur de cet événement.

Autre temps fort de « Devoxx Morocco 2018 », le village des start-up qui donnera aux entrepreneurs une opportunité unique d’exposer leurs innovations devant des investisseurs, des incubateurs, des médias et des professionnels. Ils pourront, en outre, réseauter et profiter des quelque 150 sessions de formations intensives aux dernières technologies proposées à cette occasion.

Le « Devoxx Maroc » trouve sa genèse suite à l’organisation des conférences marocaines annuelles JMaghreb: une conférence technologique co-lancée par les fondateurs de xHub en 2012, ses objectifs ayant été d’élargir la communauté de développeurs au Maroc et de servir de plateforme de rencontre, d’échange et de réseautage entre des entreprises, des professionnels et des institutionnels opérant dans le domaine des technologies de l’information.

Il n’a fallu que trois éditions pour que l’événement obtienne la reconnaissance de la communauté internationale et intègre le réseau Devoxx en devenant « Devoxx Morocco » en 2015 et ce en exclusivité en Afrique et au Moyen-Orient.

« Devoxx Morocco » fait partie d’un réseau international qui existe déjà en France, en Belgique, en Pologne, au Royaume Uni et aux Etats-Unis et qui rassemble les plus grands développeurs dans ces pays autour des dernières évolutions du domaine.

En 2017, la Conférence Devoxx tenue au Maroc, seul pays en Afrique et au Moyen-Orient à abriter cette grand-messe, a accueilli 2.000 participants, 200 sessions, 120 experts de 45 nationalités et 280 entreprises participantes.

Rédaction Infomediaire.