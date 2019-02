Infomédiaire Maroc – DHL Express, numéro 1 au Maroc et dans le monde du transport express international de documents et colis, a été distinguée à deux reprises à l’occasion de la troisième édition des Arab Best Award 2018, décernés par la Fondation Arab Best lors d’une cérémonie organisée à Marrakech le 27 Novembre 2018.

Au cours de la soirée, qui a connu une large participation des pays arabes dans plusieurs catégories, DHL Express a confirmé son leadership en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et dominé la catégorie logistique en remportant le prix de la meilleure société dans cette région.

Une récompense a également été décernée au CEO de DHL Afrique du Nord et Moyen-Orient, Nour Suliman, qui a été désigné comme le meilleur CEO, dans la catégorie logistique.

« C’est une grande fierté de recevoir deux prix aussi importants. Cela démontre que notre entreprise offre une excellente qualité de management et de service ainsi que des performances remarquables. Nous allons continuer en ce sens et poursuivre notre amélioration continue afin de consolider le leadership de DHL Express pour le bien de nos collaborateurs, de nos clients et de nos partenaires », a déclaré Nour Suliman.

Pour rappel, DHL Express Maroc a déjà reçu l’an passé la certification « Top Employeur 2019 », remise par Top Employers Institute, l’organisme de certification international spécialiste de la qualité des conditions de travail. Ce label, qui couvre 116 pays, a confirmé l’importance accordée par DHL Express au confort et à l’épanouissement de ses collaborateurs.

Présente depuis trente ans dans le royaume, DHL Express a noué une relation unique avec ses partenaires et clients grâce à la qualité de service de son réseau mondial et à l’engagement de ses 380 collaborateurs. Depuis 2010, DHL Express a doublé son chiffre d’affaires, ses capacités opérationnelles et le nombre de ses salariés. La compagnie ambitionne d’atteindre 25 agences en 2020 et de rendre encore plus proche l’offre DHL Express.

Dans les années à venir, DHL Express continuera à accroître les investissements pour garantir les meilleurs standards de l’industrie à ses partenaires et à renforcer sa position aux niveaux local et mondial en s’adaptant aux dernières évolutions et en développant les compétences de son capital humain.

IM