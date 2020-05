Les allégations sur le nombre de militaires atteints par le covid-19 au sein d’Unités des Forces Armées Royales sont “dénuées de tout fondement”, a-t-on indiqué de source militaire.

Certains sites de presse font circuler des informations pernicieuses et calomnieuses sur le nombre de militaires atteint par le Covid-19 et sur le développement de foyers de contamination au sein d’Unités des Forces Armées Royales, a-t-on souligné de même source, rassurant que la situation sanitaire liée au Covid-19 dans les Forces Armées Royales est “maîtrisée” et les proportions d’atteinte des militaires et de leurs familles par cette pandémie sont “tout à fait normales” par rapport à la moyenne nationale.

La même source précise, par ailleurs, que les mesures prises au sein de toutes les Unités des Forces Armées Royales pour pallier à cette pandémie sont des plus draconiennes et bénéficient d’un suivi médico-social rigoureux à plusieurs niveaux.