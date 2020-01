L’Agence espagnole EFE a révélé que le Maroc est le seul pays arabe et africain à posséder le drone qui a été utilisé dans le meurtre du général iranien commandant de la force El Qods, Qassem Soleymani.

L’agence a déclaré que les pays qui ont ce type d’engin sont l’Italie, la Turquie, le Maroc, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas, notant que les États-Unis d’Amérique ont 93 modèles.

Selon l’US Air Force, le MQ-9 Reaper est un avion armé polyvalent et de moyenne portée doté d’une capacité de vol à longue portée.

Le drone est capable de voler 1150 miles à une altitude allant jusqu’à 50 000 pieds, et est conçu pour délivrer des frappes d’attaque à distance, et possède des fonctionnalités qui lui permettent de frapper ses cibles avec une précision extrême, la plus importante de ces fonctionnalités est sa capacité à manœuvrer et à planer pendant une longue période, et se caractérise par des capteurs sensibles et une cabine Connexion multimode, ainsi que ses armes délicates.

Le Q-9 Reaper, pesant 4 900 livres, est également capable d’effectuer des missions de surveillance et de reconnaissance, d’aider aux missions de recherche et de sauvetage et de laisser les forces américaines «mener une guerre irrégulière», selon l’US Air Force.

Le drone est piloté à distance par un pilote et un opérateur de capteurs, et chacun coûte environ 16 millions de dollars. En septembre 2015, l’Air Force comptait 93 avions Reaper MQ-9 dans son arsenal