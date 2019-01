Infomédiaire Maroc – L’artisanat marocain connait un énorme essor et un grand succès sur le plan international, a affirmé ce jeudi à Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.

L’artisanat marocain connait un énorme essor et un grand succès sur le plan international, étant donné que le chiffre d’affaires sur le plan extérieur est en progression constante grâce aux compétences des artisans locaux et à leur adaptation aux besoins actuels, a souligné M. Sajid dans une déclaration à la presse, lors de l’inauguration officielle de la 3-ème édition de la Foire du tapis. « Nous sommes très heureux de visiter cette foire spécialisée dans le tapis marocain issu de toutes les régions du Royaume », a-t-il dit, ajoutant que les expositions des différents produits artisanaux, notamment le tapis marocain, reflètent l’histoire et la nature de toutes les régions du Maroc.

Pour sa part, la secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Jamila El Moussali a relevé que cette édition est une occasion pour affirmer la richesse qui caractérise les produits artisanaux marocains, faisant observer que cette profession est fortement pratiquée par la femme marocaine. « Le rôle de notre département est d’accompagner et suivre la promotion de l’artisanat et contribuer à son développement », a-t-elle poursuivie.

De son côté, le président de la Chambre d’artisanat de Rabat-Salé-Kénitra, Abderrahim Zemzami a souligné que cette 3-ème édition de la Foire du tapis se caractérise par une forte présence des coopératives par rapport aux éditions précédentes.

Zemzami a souligné que cette foire, ayant pour objectif de sensibiliser et former les tisseuses de tapis, est divisée en trois espaces, l’un est réservé à l’exposition des tapis et des produits des artisans, l’autre est dédié à l’exposition des tapis de prestige et le troisième est consacré à l’animation scientifique, sous forme de sessions de formation quotidiennes visant à développer le tapis traditionnel marocain.

Organisée du 28 décembre au 6 janvier par la Chambre de l’artisanat de Rabat-Salé-Kénitra, en collaboration avec le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, le conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra et la Maison de l’artisan, la troisième édition de la Foire du tapis à Rabat, placée sous le thème « Le tapis marocain, identité et investissement » se veut une véritable vitrine du savoir-faire des grands Maâlem et Maâlemate qui excellent dans l’art du tapis, illustrant un patrimoine riche en symboles culturels et représentant le pluralisme qui distingue l’identité marocaine.

Cette manifestation vise à promouvoir les métiers de l’artisanat à fort contenance culturelle, en particulier le secteur du tapis traditionnel qui est considéré, en lui-même, comme un secteur productif à fort coefficient d’emploi et préservateur du patrimoine, en plus de positionner le tapis marocain comme une œuvre d’art, plutôt qu’un simple objet de décoration.

Rédaction Infomédiaire