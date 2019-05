Le Conseil de gouvernement, a approuvé, jeudi à Rabat, le projet de décret n° 2.17.362 portant création du Prix national des arts plastiques.

Présenté par le ministre de la Culture et de la Communication, ce projet de décret vise à créer un prix national annuel des arts plastiques conformément aux dispositions de l’article 19 bis de la loi de finance n° 22.12 au titre de l’année 2012 qui prévoit l’affectation de fonds dans le cadre des dépenses du Fonds national de l’action culturelle (FNAC) en vue d’attribuer des prix, des récompenses et des hommages au profit des artistes plasticiens afin d’appuyer et encourager la créativité et les créateurs, en particulier chez les jeunes artistes, a affirmé Mustapha El Khalfi, porte-parole du gouvernement.

Le prix comprend les catégories du « Prix national des jeunes artistes plasticiens », « le Prix national de la photographie artistique » et le « Prix national de la sculpture » et qui se composent du premier, du deuxième et du troisième prix, a-t-il précisé dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue de ce Conseil.

Le porte-parole a souligné également que ce prix est réparti en deux phases, la première devant se dérouler dans le cadre des compétitions organisées par le ministère de la Culture et de la Communication au niveau des directions régionales en sélectionnant trois gagnants.

La deuxième étape est disputée entre les gagnants du premier prix dans le cadre des compétitions régionales en vue de décrocher l’un des trois prix inclus dans le Prix national des jeunes artistes plasticiens, a-t-il dit. M. El Khalfi a noté que le « Prix national de la photographie artistique » et le « Prix national de la sculpture » seraient disputés directement sans passer par des compétitions régionales.

Les lauréats du « Prix national de la photographie artistique » et du « Prix national de la sculpture » recevront un montant net de 100.000 DH pour le premier prix, a-t-il fait savoir. Le porte-parole a indiqué par ailleurs que la candidature au « Prix national des jeunes artistes plasticiens » se fait sur la base de conditions précises et après le dépôt de la demande de participation adressée par les candidats au directeur de la culture dans la région où ils résident, et au ministère de la Culture et de la Communication ou aux directions régionales pour les candidats au « Prix national de la photographie artistique » et au « Prix national de la sculpture ».

Des jurys seront formés afin d’attribuer le Prix national des arts plastiques, a-t-il dit, signalant que le montant alloué aux lauréats du Prix et les indemnisations forfaitaires nettes des membres du jury seront assurées par le « Fonds national pour l’action culturelle ».