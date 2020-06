Les pertes de la région Asie-Pacifique à cause de la crise de la pandémie de Covid-19 s’élèvera à 3 000 milliards de dollars US en 2020, selon une estimation de l’agence de notation « S&P Global Ratings ».

La pandémie a provoqué un arrêt soudain de l’activité et pour éviter un effondrement, les décideurs politiques, aidés par les banques, ont apporté un soutien financier extraordinaire aux entreprises et aux ménages. Il n’y avait pas de bonne alternative pour “sauver tout le monde et s’inquiéter des conséquences plus tard” et cela aura un coût. L’endettement sera plus élevé et les positions financières plus faibles, estime l’agence.