Un Conseil de gouvernement se tiendra jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Au début de ses travaux, le Conseil suivra un exposé présenté par le ministre de l’Economie et des Finances sur les résultats des assises nationales sur la fiscalité, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera ensuite trois projets de décret, le premier portant application de l’article 1-45 du Dahir portant loi déterminant les quotités applicables aux marchandises et ouvrages soumis à taxes intérieures de consommation ainsi que les dispositions spécifiques à ces marchandises et ouvrages et le deuxième concernant la qualité et la sécurité sanitaire de certains produits alimentaires commercialisés et dérivés des céréales. Le troisième projet institue une rémunération sur les services rendus par le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville (Ecole nationale d’architecture à Agadir et Ecole nationale d’architecture à Oujda).

Le Conseil va clore ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.