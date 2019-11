Le DG de l’Office national de l’électricité et de l’eau Potable (ONEE) et président de l’Association africaine de l’eau (AAE), Abderrahim El Hafidi, a présidé, récemment à Kampala, la réunion du Comité de direction de l’AAE avec la participation active des directeurs généraux et hauts responsables des sociétés d’eau et d’assainissement de 14 pays africains.

Et à cette occasion, la présidence marocaine a convié les représentants de la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF) qui ont fait une présentation relative aux projets menés en collaboration avec l’AAE.

La Fondation BMGF, partenaire important de l’AAE, a réaffirmé son engagement pour continuer à soutenir l’Association, notamment sur deux volets importants, à savoir le renforcement des structures propres de gouvernance et de management de l’AAE et le lancement d’un nouveau programme sur l’assainissement total inclusif qui va profiter à une trentaine de villes africaines