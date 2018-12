Infomédiaire Maroc – Atlanta Assurances introduit une innovation majeure dans le marché de l’Assurance : des formules de garanties complémentaires de l’assurance automobile à la carte. Pour la première fois au Maroc, grâce à Atlanta Assurance, l’assuré a la liberté et le choix de souscrire à une garantie complémentaire à partir de 7 jours et de 20 dirhams pendant la période de son choix.

« Motivés par notre philosophie du Bien-être et notre stratégie du Bonheur, nous avons œuvré pendant plusieurs mois en Recherches & Développement pour mettre en place cette innovation qui participera au vivre mieux de l’assuré », annonce d’emblée Madame Fatima Zahra BENSALAH, Administrateur Directeur général d’Atlanta Assurances. « Avec cette innovation, nous donnons la liberté et le choix à l’assuré, nous lui offrons la possibilité de se couvrir selon l’utilisation de son véhicule et avec à la clé des tarifs très accessibles. », poursuit Madame Fatima Zahra BENSALAH.

Cette innovation offre, pour la première fois au Maroc, à l’assuré la possibilité de se couvrir en garanties complémentaires selon l’utilisation qu’il fait de son véhicule, son estimation des risques éventuels et son budget.

Concrètement, l’assuré pourra choisir une ou plusieurs des garanties automobiles complémentaires proposées par Atlanta Assurances, pour y souscrire quand il le veut, pour la période qu’il souhaite et autant de fois qu’il le désire durant la période couverte par la garantie responsabilité civile obligatoire.

« Notre stratégie d’innovation répond aux freins auxquels sont confrontés les assurés. Nous avions lancé au préalable la solution ‘ Non-Stop : Ouverts samedi et dimanche’ pour faire face au frein de la disponibilité. Aujourd’hui, nous lançons les garanties complémentaires à la carte pour répondre à un frein de liberté. Les assurés sont conscients de l’importance des garanties complémentaires mais ils veulent avoir une offre souple et accessible qui leur permet d’acheter utile et selon leur budget », argumente M. Jalal Benchekroun, Directeur Général d’Atlanta Assurances.

En effet, Atlanta Assurances ne s’est pas limitée à des offres souples, mais elle est allée dans son innovation vers des offres totalement libres, issues de cas réels du quotidien de l’assuré. La veille d’un voyage, ou d’un événement de tout genre… quand on prête sa voiture, quand on est amené à stationner dans un parking non gardé… sont autant d’exemples de situations où les risques deviennent élevés. Avec cette innovation, l’assuré a désormais la liberté de choisir, selon chaque situation, la garantie qu’il souhaite pour y souscrire pendant la durée de son choix. Ce n’est pas tout. L’assuré peut à chaque fois, renouveler la même opération pour se couvrir ainsi autant de fois qu’il le veuille.

Quid des offres de l’innovation Garanties complémentaires à la carte

Les offres innovantes des garanties complémentaires automobile à la carte d’Atlanta Assurances, constituent une première dans le marché de l’assurance au Maroc et couvrent quatre garanties en l’occurrence le Vol, l’Incendie, la Dommage et collision et le bris de glace. Ces offres sont disponibles pour une durée au choix démarrant de 7 jours, à des tarifs très accessibles à partir de 20 Dirhams et pour toute période couverte par la garantie obligatoire de responsabilité civile.

La souscription aux garanties complémentaires est possible dans tout le réseau des agents Atlanta, ses bureaux directs et ses courtiers partenaires et concerne l’ensemble des

assurés ayant souscrit préalablement ou au même temps à la garantie obligatoire de responsabilité civile.

A cet effet, Atlanta Assurances lance une formation à distance pour son réseau et ses courtiers partenaires pour qu’ils maitrisent l’offre, conseillent et servent les assurés de manière à leur faciliter la vie et participer à leur vivre mieux.

Rédaction Infomédiaire