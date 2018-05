Infomédiaire Maroc – Souhaitant contribuer à la vulgarisation et au rayonnement de la culture d’assurance au Maroc, Upline Courtage, filiale du groupe BCP, a organisé récemment la 1ère édition de ses rencontres-débat ‘‘Les Matinales d’Upline Courtage’’, autour d’un sujet de grande actualité : ‘‘L’obligation de la souscription des assurances Tous Risques Chantiers et Responsabilité Civile décennale : cadre législatif, enjeux et perspectives’’.

Marquée par l’intervention de Mohamed Jamal Bennouna, expert en assurance et professeur à l’ICH et l’UIR, cette 1ère édition a connu la participation de clients d’Upline Courtage, d’entreprises opérant dans les secteurs du BTP et de la promotion immobilière, de représentants de la Fédération Nationale des Promoteurs Immobiliers (FNPI) et d’assureurs-partenaires.

A noter que, co-animées par des spécialistes et experts de renom, ‘‘Les Matinales d’Upline Courtage’’ sont des rendez-vous trimestriels dont l’objectif 1er est de permettre aux acteurs et clients du marché de l’assurance d’échanger sur les principales thématiques de la profession.

Rédaction Infomédiaire