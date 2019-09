La Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance du Maroc (FNACAM) a tenu, ce mercredi à Casablanca, la quatrième édition de sa rencontre annuelle pour débattre des challenges de la profession et insuffler une nouvelle dynamique au secteur.

Et à cette occasion, le président de la Fédération nationale des agents et courtiers d’assurance du Maroc (FNACAM), Farid Bensaid, a fait observer que « ce secteur est classé deuxième sur le marché africain et premier sur le marché arabe.

La place des agents d’assurance dans ce secteur qui pèse plus que 40 milliards de dirham (MMDH) est non négligeable et s’élève à près de 60% »