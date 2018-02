Infomédiaire Sport – Une 1ère édition d’une Coupe du monde d’athlétisme se tiendra à Londres, les 14 et 15 juillet prochain, a annoncé ce lundi la Fédération britannique d’athlétisme. La compétition, qui se déroulera au stade qui a hébergé les Jeux en 2012, opposera 8 pays, dont le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France, et se déroulera lors de 2 sessions nocturnes.

« Ce sera un des évènements les plus excitants et innovants pour notre sport, et nous remercions la Fédération britannique et le maire de Londres de bien vouloir l’accueillir », a indiqué le président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), Sebastian Coe.

Cette compétition sera dotée d’un prix de 2 millions de dollars (1,6 M EUR), et comprendra l’ensemble des épreuves de la discipline, y compris le 1 500 m, avec pour chaque pays un unique représentant masculin d’une part, et féminin d’autre part.

IS