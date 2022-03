Le groupe Attijariwafa bank a accordé, durant l’année 2021, 55.000 nouveaux crédits aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) pour un montant global de plus de 26 milliards de dirhams (MMDH).

Ces crédits se répartissent sur les très petites entreprises (10,4 MMDH) et les petites et moyennes entreprises (15,6 MMDH), précise AWB dans un communiqué, indiquant que ces financements ont contribué à la dynamique de relance des activités pour un retour au niveau d’avant covid, malgré quelques disparités entre les secteurs, mais aussi à la concrétisation de nouveaux projets de création d’entreprises.

La mobilisation volontariste d’Attijariwafa bank pour financer le tissu productif du pays est également couplée à la poursuite de sa politique d’appui et de promotion des programmes étatiques.

Ainsi, le déblocage des crédits « Relance » a été poursuivi et le montant total accordé s’élève à 13,7 MMDH depuis la mise en place de cette mesure de soutien. Par ailleurs, les financements octroyés par AWB au titre du programme « Damane Express » ont représenté en 2021, 75% des crédits accordés par le secteur bancaire pour une enveloppe dépassant 1,8 MMDH.

S’agissant des mécanismes de garantie « Damane Atassyir » et « Damane Istitmar », le niveau de financement s’est élevé à plus de 7,15 MMDH. À fin 2021, le programme « Intelaka » a, quant à lui, permis le financement de plus de 12.000 jeunes et porteurs de projet pour 2,7 MMDH, ce qui correspond à 41% du total des crédits accordés par le secteur bancaire au titre de cette initiative. Enfin, la banque a accompagné 39% des bénéficiaires des programmes d’aide à l’investissement « Istitmar » et « Tatwir Croissance verte ».

Outre le financement, Attijariwafa bank a intensifié son accompagnement non-financier des TPME avec des dispositifs dédiés. Ainsi, 2021 a vu la naissance du concept « Centres Entreprises », un nouveau modèle d’agence dédié aux PME, offrant un parcours client repensé pour accéder aux services bancaires et financiers dans les meilleures conditions et à de nouveaux services d’accompagnement en vue de développer leurs affaires. Les nouveaux Centres Entreprises mettent à la disposition des PME, clientes et non-clientes, une zone de partage et d’échange réservée aux services non-financiers et leur propose, gratuitement, de nouvelles prestations structurées autour de rencontres d’information et de sensibilisation, de rendez-vous de networking et d’affaires, d’entretiens de conseil et de face-à-face avec des experts de la banque, de ses filiales et partenaires.

Cette nouvelle initiative complète et renforce le réseau « Dar Al Moukawil » en place depuis 2016 et qui compte 16 centres à travers le Royaume au service de l’accompagnement des TPE, commerçants et artisans. Ce réseau a assuré l’inscription de 105.000 auto-entrepreneurs. Dar Al Moukawil a également accompagné plus de 160.000 porteurs de projet et entrepreneurs avec la formation de 40.500 très petites entreprises, commerçants et artisans, 14.000 entretiens de conseil et la concrétisation de nombreuses opportunités d’affaires grâce à l’organisation de B2B. Il est à noter que les services non-financiers des « Centres Entreprises » et « Dar Al Moukawil » sont également disponibles sur des plateformes digitales – daralmoukawil.com et attijarientreprises.com – pour élargir l’accès à un maximum de bénéficiaires.

Le renforcement permanent des actions du groupe Attijariwafa bank en faveur des TPME est un témoignage fort de son engagement immuable au service de l’économie nationale qui repose à 95% sur ces structures créatrices de valeur et d’emplois. Le Groupe croit en leur résilience, leur courage et leur ambition et veille à leur apporter le soutien nécessaire en toutes circonstances.