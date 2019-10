L’opération d’augmentation du capital de la société AXA réservée aux salariés du groupe a été visée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).

Cette augmentation, qui se fera par l’émission d’un maximum de 58 951 965 actions, concerne, au Maroc, les salariés de « Axa assurance Maroc », « Axa assistance Maroc », « Axa assistance Maroc services », « Institut de formation et de développement professionnel Axa », « Axa Crédit », « Carré assurance Maroc et Société de gestion et de surveillance (SGS) », « Axa global services Morocco branch », « Axa France IARD », « Axa France Vie » et « Avanssur. S’agissant du prix de souscription, il s’établit à 21,73 euros, soit 231,65 dirhams.

La période de souscription, au Maroc, s’étalera du 18 au 21 octobre inclus.