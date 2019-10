Les rumeurs étaient persistantes depuis mardi 29 octobre 2019 au soir avec la publication sur le site internet du Wall Street Journal dévoilant un possible rapprochement entre le groupe PSA (74 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019) et FCA Group (110 MM€ de CA).

Au matin du mercredi 30 octobre 2019, un très bref communiqué de PSA Groupe est bien venu confirmer que « des discussions sont en cours en vue de créer l’un des principaux groupes automobiles mondiaux ».



L’association du Français Peugeot SA et l’Italo-américain Fiat Chrysler Automobiles déboucherait sur une entreprise valorisée à environ 40 MM$ (22,55 MM€ pour PSA coté à la Bourse de Paris, 18,42 MM€ pour FCA coté à la Bourse de Milan) et quatrième mondial du secteur derrière Volkswagen, l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Toyota. Elle réunirait les marques Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Wauxhall.

Pour rappel, au printemps 2019, FCA Group avait commencé à discuter avec l’autre grand groupe français, Renault. Mais l’Italo-Américain a décidé de les rompre en juin 2019 accusant de blocage l’État français, actionnaire de Renault (15%), comme il l’est de PSA à 12% via la Banque publique d’investissement (Bpifrance)