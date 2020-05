De nos jours, l’utilisation de l’e-commerce connaît un essor fulgurant, et l’achat en ligne possède de plus en plus une part significative chez les consommateurs marocains. Considéré comme une solution pratique, rapide et efficace, les services en ligne se développent incessamment pour répondre à la demande des clients et couvrir leurs moindres besoins dans tous les secteurs.

Agissant dans la transformation digitale du secteur automobile, MOTEUR.MA lance en coopération avec l’investisseur malaisien Frontier Digital Ventures (FDV) le projet de Test Drive à domicile, qui offre une solution innovante pour réserver un essai automobile en ligne et se faire livrer une voiture neuve au choix chez vous, où vous voulez, et quand voulez partout dans les villes du Maroc.

En effet, la demande d’un Test Drive est perçue comme un début du processus de vente, si le client apprécie la conduite de la voiture en essai, il sera souvent intéressé par son achat, toutefois pour pouvoir effectuer son essai, il devait impérativement se rendre aux showrooms des concessions, d’où l’importance du développement d’une offre sur mesure permettant aux concessionnaires d’avoir le privilège de mettre leurs véhicules de test à la disposition de leurs prospects dans leur domicile, via le site TestDrive.ma et l’application mobile “Test Drive” sur Google Play, qui constitue une solution complète et rapide pour assurer efficacement la réservation des essais automobiles, et garantir un taux de conversion client plus important. Cette plateforme s’offre comme meilleure alternative pour convenir son rendez-vous de chez soi et se faire livrer son véhicule de test à l’adresse et à la date souhaitées.

Que vous soyez à domicile, ou sur le lieu de votre travail, il vous sera opportun de réserver votre véhicule d’essai en un seul clic sans devoir effectuer de formalités. Pas de garantie à présenter, ni de mesures d’assurance à prendre, l’essai est absolument gratuit en son intégrité.

La plateforme TestDrive.ma est l’alernative innovatrice qui est censée nouer une relation préalable entre le client et la concession automobile, ce qui lui permet de se positionner en tant qu’intermédiaire apportant une valeur additionnelle dans le secteur en initiant l’ouverture de nouvelles voies dans l’e-commerce automobile, et contribuer par conséquent à l’évolution éminente des ventes de voitures neuves au Maroc.

Compte tenu du risque de la pandémie actuelle, la livraison des voitures en vue de Test Drive est prévue après la période du confinement, et cela se fera conformément aux normes et recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).