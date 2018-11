Infomediaire Maroc – Le lancement du Grandland X, nouveau SUV de la marque Opel, a eu lieu à Casablanca (voir le reportage de Infomédiaire TV). Ce nouveau modèle sera mis au marché avec trois différentes versions, Enjoy, Innovation et Ultimate qui se démarqueront par leur design en grand, leur technologie en grand et leur voyage en grand.

Avec son faciès musclé et son habitacle spacieux, le Grandland X met à l’honneur une vision moderne du dynamisme et de l’élégance. Pour exprimer tout son charme et sa puissance sur la route, le Grandland X est équipé de phares à LED épurés, de jantes en alliage 17’’ et 19’’ qui signent davantage sa nature sportive.

Côté intérieur, ce dernier-né de la famille Opel-X dispose de rangements et d’accessoires ultramodernes et haut de gamme. Son habitacle particulièrement conçu pour entourer et envelopper le conducteur, permet d’avoir toutes les commandes à portée de main et assure un plaisir de conduite inédit aussi bien au driver que tous les autres passagers.

Du côté intelligence, le Grandland X est un condensé de technologies et d’innovations pour vous connecter facilement au véhicule et connecter votre véhicule au monde extérieur. Phares LED adaptatifs directionnels ainsi que des systèmes d’aide à la conduite très innovants sont intégrés dans le véhicule ; Régulateur et limiteur de vitesse adaptatifs, alerte d’angle mort, caméras à 360°, Caméra Opel Eye, clé mains libres, système multimédia NAVI 5.0 IntelliLink… preuves d’une réelle innovation.

Sous le capot, le Grandland X est équipé d’un moteur diesel 1,5 L de 130 chevaux silencieux, puissant et sobre qui permet une consommation optimale du carburant.

A bord du Grandland X, conducteur et passagers vont découvrir un confort inégalé avec des sièges ergonomiques certifiés AGR, des assises surélevées et décontractées, un volant chauffant ainsi qu’un pare-brise chauffant ThermaTec.

Le Grandland X est une combinaison unique et innovante de fonctionnalité, de raffinement, d’élégance et d’agilité.

Les trois versions Grandland X sont disponibles dans tout le réseau Auto Hall :

Enjoy : à partir 249 000 DH

Innovation : à partir 279 000 DH

Ultimate : à partir 302 000 DH

