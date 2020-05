D’après le magazine français Challenges , la prochaine génération du Renault Kangoo se déclinera en deux versions: une première, haut de gamme, toujours fabriquée en France, et une version plus abordable (à moins de 10 000 euros), assemblée au Maroc. Challenges

Et c ‘est la version abordable qui devrait ouvrir le bal, avec un lancement programmé en fin d’année prochaine. “Ce véhicule sera en fait “un ancien Dacia Dokker fabriqué à Tanger, au Maroc, profondément restylé à l’avant et à l’intérieur”, note la même source.