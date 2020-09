La campagne présidentielle de Joe Biden et le Comité national démocrate (DNC) ont levé 364,5 millions de dollars en août, pulvérisant le record de 140 millions de dollars du mois de juillet, dans la foulée de la Convention nationale démocrate.





Ce chiffre astronomique constitue la meilleure levée de fonds mensuelle des démocrates à ce jour, et le meilleur mois de collecte de fonds en ligne de l’histoire politique américaine. Sur les 364,5 millions de dollars collectés, 205 millions de dollars provenaient de petites contributions, selon la campagne de Biden.





“Ce chiffre est renversant”, a écrit Biden dans un e-mail à ses partisans mercredi. “Et nous l’avons levé de la bonne façon, de la part de gens de partout au pays qui se sont portés volontaires pour posséder une partie de cette campagne, investissant dans l’avenir que nous voulons voir pour nos enfants et petits-enfants”, a-t-il ajouté.







En août, 1,5 million de personnes ont donné à la campagne de Biden pour la première fois, portant le nombre total de donateurs à plus de 4 millions, selon la campagne. Quatre-vingt-quinze pour cent des contributions à la campagne de l’ancien vice-président provenaient de petits donateurs.







Suite à la publication de ces chiffres, la campagne de Trump, qui n’a pas encore révélé le montant collecté en août, a envoyé un e-mail aux supporters du président pour les exhorter à contribuer davantage à sa campagne de réélection.





“J’ai besoin de vous maintenant”, a déclaré la campagne de Trump dans un e-mail adressé à ses partisans, affirmant que les dons collectés par Biden avaient été lancés par des “méga-donateurs libéraux” qui “acheminaient de l’argent vers leurs candidats à un rythme alarmant pour essayer de nous faire tomber”.







“Je ne serai jamais intimidé par ces socialistes radicaux et leur sale ARGENT DE MEGA-DONATEURS, mais je ne peux pas ignorer que 350 millions $ en UN MOIS représentent une somme énorme”, indique le courriel qui a été relayé par la presse américaine.

En juillet, la campagne Trump et le Comité national républicain ont levé plus de 165 millions de dollars.