Communiqué. AVEVA, leader mondial des logiciels industriels, annonce aujourd’hui la finalisation de son acquisition par Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes.

Depuis sa création, AVEVA est passée de développeur de logiciels de conception de niche à entreprise mondiale de logiciels industriels de premier plan d’une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling.

Aujourd’hui, dans le monde entier, plus de 20 000 clients de secteur industriels divers utilisent les logiciels AVEVA pour améliorer leur efficacité et réduire leurs coûts. Dans son offre, AVEVA propose notamment la technologie du jumeau numérique pour l’ensemble du cycle de vie des actifs industriels, de l’ingénierie à l’exploitation jusqu’à la maintenance.

La maximisation de la valeur commerciale des industriels repose de plus en plus sur la donnée. A l’instar d’autres matériaux, cette ressource industrielle clé ne devient utile que lorsqu’elle est extraite, traitée, contextualisée et livrée aux bonnes personnes au bon moment, en toute sécurité.

Que ce soit pour le fonctionnement de leurs sites industriels ou la gestion de l’énergie, le besoin de solutions numériques est clairement et régulièrement identifié par les clients. Ce besoin n’a jamais été aussi justifié que dans l’environnement économique et énergétique actuel.

Ensemble, Schneider Electric et AVEVA permettent une approche holistique de la transformation numérique pour l’intégralité des opérations d’un client. En réduisant les émissions de carbone, la consommation d’énergie, et la quantité de ressources à utiliser, ils entraînent des améliorations progressives qui accélèrent le parcours des clients vers plus d’efficacité et de durabilité.

La priorité stratégique d’AVEVA est de devenir le premier fournisseur de SaaS (logiciels en tant que service) et de données industrielles en faisant évoluer son modèle commercial vers un modèle exclusivement basé sur l’abonnement. L’acquisition accélérera cette transition.

Alors qu’AVEVA appartient désormais entièrement à Schneider Electric, il est prévu que l’autonomie commerciale d’AVEVA et les futurs investissements en R&D soient préservés, que les avantages potentiels pour les clients soient améliorés, et qu’une réponse plus rapide aux besoins des clients soit apportée grâce à un portefeuille de solutions plus solide.

Peter Herweck, PDG d’AVEVA, a déclaré : « Les besoins du monde industriel deviennent de plus en plus complexes. Cependant, grâce à la transformation numérique, les opportunités de générer de l’avantage concurrentiel, de la valeur et plus de durabilité n’ont jamais été aussi concrètes.

AVEVA est désormais idéalement placée pour être moteur d’innovation, de changement et de valeur pour ses clients grâce à la collaboration de proximité établie non seulement avec Schneider Electric, mais aussi avec l’ensemble de ses partenaires. Les 50 dernières années ont été incroyablement captivantes pour AVEVA. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont pris part à l’aventure et contribué à faire d’AVEVA un leader mondial des logiciels et des données industriels. Grâce aux investissements et à la poursuite de la transformation d’AVEVA, je suis convaincu que le meilleur reste à venir ».

Philip Aiken, Président d’AVEVA, a déclaré : « Ce fut un plaisir d’être président d’AVEVA au cours de la dernière décennie, car l’entreprise est devenue un leader mondial des logiciels industriels et la plus grande société technologique cotée au Royaume-Uni. Je tiens à remercier le conseil d’administration, nos employés, nos clients, nos partenaires et nos investisseurs pour leurs contributions et leur soutien et je souhaite à AVEVA un succès continu au sein de Schneider Electric. »