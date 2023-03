La demi-finale de l’Aviram Awards sera tenue au sein du royaume en mai prochain. La deuxième édition de la compétition réunira les 15 meilleures startups de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA).

Parmi les demi-finalistes de l’édition 2023, l’on retrouve deux Marocains, à savoir Youssef Bouyakhf, CEO et fondateur de Deepecho, startup marocaine qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour détecter les malformations congénitales lors des échographies, dans le but de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, ainsi que Philippe Dekoninck, président et fondateur d’Agua de Sol, qui utilise une technologie d’adsorption pour transformer l’humidité en eau douce, en utilisant la chaleur solaire.

12 autres startups de la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, l’Arabie Saoudite et Israël seront de la partie, afin de défendre leurs projets, afin de décrocher une opportunité de financement et d’accompagnement pour le développement de leurs activités.

Le prix Aviram Awards a été lancé par le businessman israélien, Ziv Aviram, cofondateur de la compagnie Mobileye, spécialisée dans les véhicules autonomes, en collaboration avec la fondation Forbes.

Les Aviram Awards ont pour objectif de propulser les startups proposant des idées innovantes pour l’humanité dans la région MENA, en offrant un prix de 500.000 dollars au vainqueur de la première place, 100.000 dollars pour la seconde place du podium et 50.000 dollars pour la troisième place. Les startups profiteront aussi d’un accompagnement personnalisé de la fondation Aviram.

Les vainqueurs de cette deuxième édition seront dévoilés à Marrakech en mai prochain.