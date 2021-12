Koudama Zeroual a été nommé directeur marché des particuliers et marketing au sein de la direction générale adjointe du développement, des réseaux & du marché des particuliers de Axa Assurance Maroc, et ce depuis le 1er décembre.

Ingénieur de formation et titulaire d’un DESS en Marketing et d’un Executive Master en Finance, Koudama Zeroual rejoint AXA après plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des assurances (chez RMA Watanya et Wafa Assurance).