L’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) Marrakech-Safi a enregistré la moyenne la plus élevée à l’échelon national avec 19,53 obtenue par l’élève Amina Zerouali, filière Sciences physiques, option française, relevant de la Direction provinciale de l’éducation nationale de Marrakech.

Le taux de réussite enregistré lors de la session normale de l’examen national pour l’obtention du baccalauréat au titre de 2021, a été de 67,03% au niveau de la région Marrakech-Safi.

Et selon les données communiquées dimanche soir, par l’AAREF Marrakech-Safi, quelque 26.186 candidats et candidates parmi les scolarisés (public et privé) ont obtenu leur baccalauréat, dont 14.564 filles (71,77%), alors que le nombre des candidats libres ayant obtenu leurs diplômes s’est élevé à 5.772, soit 40,94%.

Le taux de réussite avec mention s’est établi à 50% du total des résultats, réparti entre 1.966 mentions “Très bien”, 4.232 mentions “Bien”, et 9.575 mentions “Assez Bien”, précise la même source.