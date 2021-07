BANK OF AFRICA déploie progressivement chez l’ensemble des commerçants et professionnels le module d’acceptation de sa solution de paiement mobile DabaPay Pro permettant d’accepter les paiements à travers les programmes de paiement mobile de toutes les banques.

La solution m-wallet DabaPay, lancée en 2018, permettait essentiellement d’effectuer des opérations de transfert d’argent instantané, le paiement de factures, les recharges téléphoniques, le retrait d’argent sans carte bancaire sur les 800 guichets automatiques du groupe bancaire, offrant ainsi une expérience client optimale et complète.

Ayant investi, avec l’ensemble de la communauté bancaire, dans l’interopérabilité des services de paiement mobile afin de permettre à tous les clients, commerçants, consommateurs ou professionnels de réaliser des transactions entre eux, BANK OFAFRICA déploie aujourd’hui la solution DabaPay Pro auprès des commerçants et professionnels. Un module d’acceptation complétement opérationnel et testé auprès d’un certain nombre de commerçants, de pharmacies et de restaurants.

Après avoir été la 1ère banque à déployer l’acceptation au paiement en faveur des commerçants et professionnels, BANK OF AFRICA se positionne en tant que 1ère banque en termes de volumes interopérables en 2020 (flux échangés avec les confrères). Elle est également la 1ère banque à avoir lancé le retrait sans carte interopérable intitulé “Retrait Maroc Pay”.

Fonctionnalités et guide d’utilisation de DabaPay :

https://www.youtube.com/watch?v=fwkyS6Ct4Rg

Fonctionnalités et guide d’utilisation de DabaPay Pro : https://www.youtube.com/watch?v=onXyYlxB3Jg

A travers cette nouvelle innovation, BANK OF AFRICA oeuvre continuellement pour enrichir ses services de banque à distance et renforcer son positionnement de banque connectée à son environnement.