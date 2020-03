Le résultat net part du Groupe (RNPG) de Bank Of Africa (ex BMCE Bank) a atteint 1,9 milliard de dirhams (MMDH) à fin 2019, en hausse de 5% par rapport à 2018, avec une contribution de l’activité au Maroc de 60% et de l’international de 40%.

Selon un communiqué sur ses résultats financiers à fin 2019, le groupe bancaire fait état d’un produit net bancaire de 13,9 MMDH en 2019, en progression de 5%, grâce notamment au résultat sur les opérations de marché et à la marge sur commissions.

Les crédits à la clientèle ont enregistré une croissance de 4%, tandis que les dépôts clientèle ont progressé de 5,4%, ajoute la même source.

Au niveau des comptes sociaux, le résultat net de la banque a progressé de 2% à 1,4 MMDH, alors que le produit net bancaire s’est amélioré de 7,6%.

Par ailleurs, le communiqué indique que le Conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires la distribution d’un dividende de 5 dirhams par action, soit un montant de près de 1 MMDH, avec possibilité de convertir ce dividende en actions.

Ainsi, le Conseil d’administration proposera une “augmentation du capital social ouverte à l’ensemble des actionnaires de la Banque, à libérer par conversion optionnelle en actions des dividendes de l’exercice 2019”