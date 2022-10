BANK OF AFRICA a été primée, pour la 9ème année consécutive, dans la catégorie Financial Services Sector de la Région MENA pour son leadership et ses engagements en matière de Responsabilité Sociale et de Durabilité, à l’occasion de la Cérémonie tenue lors de la 15ème édition des Arabia CSR Award, ce 5 octobre à Dubaï.

Cette plateforme régionale récompense les organisations de la Région qui démontrent un leadership, une stratégie claire et d’une mise en œuvre efficace de la RSE et de la durabilité des entreprises. Les lauréats de cette année représentent à la fois le secteur public et privé de 9 pays arabes, répartis dans 15 catégories.

Les critères du Jury sont fondés sur des normes et principes d’action internationaux tels que les principes du Pacte mondial des Nations unies (UNGC), les normes du Global Reporting Initiative (GRI), le modèle de la Fondation européenne pour la gestion de la qualité (EFQM), les 17 objectifs de Développement Durable des Nations Unies, et plus récemment l’Alliance des investisseurs mondiaux pour le développement durable.

Les performances mises en exergue par ce Prix sont liées notamment aux domaines de l’Environnement et des Ressources Humaines, avec mention particulière des actions dans les domaines liés à l’engagement communautaire,

la promotion du développement social et économique, les impacts sociétaux des produits et services de la banque ainsi que le comportement commercial.

Ce benchmark régional a considérablement élargi sa portée au cours de la décennie et sa crédibilité lui a valu la confiance et la reconnaissance d’organismes mondiaux et régionaux tels que le Pacte Mondial des Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement et la Ligue des États arabes.

Cette consécration conforte ainsi l’engagement de la Banque dans la conduite du changement et de sa mission portée par des valeurs qui reflètent la stratégie de développement durable du Groupe. Ce prix rend également hommage au leadership et à la vision du Président Othman Benjelloun et de son Groupe, pionnier dans l’intégration de leviers de performances forts de durabilité.