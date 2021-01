Le groupe bancaire marocain Bank of Africa (BOA) multiplie ses projets de coopération et signe simultanément à Pékin et à Casablanca un accord de partenariat avec un acteur économique chinois de premier plan. En effet, dans le cadre de la coopération sino africaine, plusieurs sujets de coopération entre BOA et des institutions chinoises de haut niveau ont été déployés récemment dont l’ouverture d’une succursale du Groupe à Shanghai.

La signature de cette convention de partenariat entre BOA et le Fonds de Développement Chine-Afrique – CADFund – vient confirmer le rôle majeur joué par la banque dans le rapprochement économique entre la Chine et l’Afrique.

La cérémonie de signature s’est déroulée hier, le 15 janvier, en visio-conférence, en présence de Othman Benjelloun, Président du groupe BOA et Song Lei, Président du CADFund. Il s’agit d’une coopération prometteuse visant à cofinancer l’investissement chinois en Afrique, soit par la mise en place de joint-ventures ou par le financement bancaire direct en s’appuyant sur le large réseau africain du Groupe.

Les deux parties s’engagent à capitaliser sur leur maîtrise respective des marchés chinois et africains pour créer de la valeur à leurs clients et partenaires.Le Présent partenariat ambitionne, également, de promouvoir, faciliter et cofinancer les entreprises chinoises souhaitant s’implanter dans la cité Mohammed VI Tanger Tech.

A noter que CADFund dispose d’une capacité de financement de 10 milliards de dollars exclusivement dédiés à l’investissement productif en Afrique.A travers cet accord, BOA renforce davantage sa puissance dans le marché financier chinois et s’impose comme partenaire économique de choix dans la coopération bilatérale Sino-Africaine.