À l’occasion de la tenue du « China- Arab Countries Expo » à Yinchuan du 19 au 21 août dont le Maroc est invité d’honneur cette année, un Mémorandumd’Entente a été signé entre BANK OF AFRICA (BOA) et Chongqing Sokon Motor Group spécialisé dans l’industrie automobile.

Visant à confirmer le rôle que joue BANK OF AFRICA dans le renforcement des relations

économiques entre le Maroc et la Chine, et plus globalement entre la Chine et l’Afrique, le groupe bancaire multiplie ses accords de partenariat avec des acteurs économiques chinois de haut niveau.

Ainsi, la signature de cet accord avec Chongqing Sokon Motor Group intervient dans le cadre du «Morocco investment conference » organisé par CCPIT et l’AMDIE et qui a vu la participation du Ministère de l’Industrie, de l’Ambassade du Maroc, la CGEM et BANK OF AFRICA en plus d’officiels chinois et marocains ainsi que des représentants de groupes industriels chinois.

En plus d’apporter le soutien financier nécessaire au groupe automobile chinois pour la

pénétration des marchés marocain et africain, la convention avec Chongqing Sokon Motor Group permet aux deux institutions de soutenir la coopération commerciale à travers l’échange d’informations sur les investissements et le financement sino-africain ainsi qu’à travers l’organisation de divers séminaires d’entreprise, communications et visites d’échange afin d’acquérir une compréhension plus large des investissements, projets e t autres opportunités d’investissement.

Le Groupe BANK OF AFRICA est également disposé à accompagner Sokon Motor dans son futur investissement au Maroc.

Cet accord vient, encore une fois, marquer la détermination du groupe BANK OF AFRICA à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour avancer dans la concrétisation des projets avec la vision stratégique inspirée par le gouvernement et qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération Sino-Marocaine pour le développement économique du Royaume du Maroc et de l’ensemble du continent africain.