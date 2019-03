Le Groupe Attijariwafa Bank a procédé, jeudi à Casablanca, à la signature de trois conventions de coopération avec différents organismes portant notamment sur le développement du financement du commerce et la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Afrique, et ce en marge du 6ème Forum international Afrique développement (FIAD 2019).

Ainsi, le président directeur général du groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani, et le directeur opérationnel de Kenya Commercial Bank (KCB Kenya), Samuel Makome, ont signé un mémorandum d’entente portant sur le développement du financement du commerce (Trade finance) et l’échange des bonnes pratiques bancaires.

Selon El Kettani, ce mémorandum d’entente est très important pour le groupe Attijariwafa bank et va permettre aux opérateurs économiques dans tous les pays où le groupe est présent d’accéder au marché kényan mais aussi à tous les marchés que KCB couvre au niveau de l’Afrique de l’Est.

Par la suite, le groupe Attijariwafa Bank, la Banque africaine de développement, l’Association des femmes chefs d’entreprises du Maroc (AFEM), la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire, l’Association des Business Women of Egypt 21 et le GIE les femmes de la Fayda ont signé une convention portant sur l’initiative « Stand Up For African Women Entrepreneur » visant à soutenir l’entrepreneuriat féminin en Afrique.

Cette convention ambitionne la mise en œuvre, avec l’assistance d’Attijariwafa Bank, de la BAD et des 4 associations signataires, d’un cadre incitatif pour le développement de l’entrepreneuriat féminin en Égypte, en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Maroc.

Un mémorandum d’entente a été également signé entre le groupe Attijariwafa Bank et l’Agence de l’investissement régional (RIA) du Marché commun des Etats d’Afrique australe (COMESA).

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le 6ème FIAD se tient à l’initiative du fonds d’investissement panafricain Al Mada, actionnaire de référence du groupe Attijariwafa bank.

Cet événement, qui met à l’honneur la Sierra Leone, constitue une plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain. Il prévoit ainsi de réunir et mettre en relation 2 000 opérateurs économiques de 34 pays africains.

Dans le cadre de cette manifestation, le groupe Attijariwafa bank, en partenariat avec Arkane, propose une exposition « Travel Weast » qui met à l’honneur 33 artistes africains venant de 18 pays.

IM