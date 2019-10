Le Crédit Agricole du Maroc a clôturé avec succès son émission obligataire subordonné perpétuelle de 850 millions de dirhams (MDH) avec un taux de sursouscription de 2,49%.

Les institutionnels et investisseurs de différentes catégories (OPCVM, compagnie d’assurance et de réassurance, organisme de retraite et de prévoyance et compagnie financière) ont ainsi participé à cette opération avec une souscription à plus de 2 milliards de dirhams pour un plafond offert de 850 MDH.

Avec cette émission, le Crédit Agricole du Maroc a procédé au renforcement de ses fonds propres et de son ratio Tier One au-delà du niveau réglementaire requis, en ligne avec son plan d’actions tel qu’entériné par le Conseil de Surveillance du 18 juillet 2019.