Un quart de finale 100% marocain opposera l’AS FAR et l’Association sportive de Salé (ASS), selon le tirage au sort des quarts de finale de la 32ème édition des Championnats arabes des clubs champions, effectué dimanche soir à Salé.

L’ASS a validé sa qualification en quarts de finale grâce à ses quatre victoires face à Al Ahly Tripoli (75-69), au club palestinien de Services Labrij (86-57), à Al Koweït club (92-79) et au club algérien de Staoueli (93-56).

Pour sa part, l’AS FAR s’est qualifiée après avoir décroché la troisième position (4 points) à la faveur de sa victoire contre club soudanais Al Almani sur le score de 75 à 46 et deux défaites face à l’Union sportive monastirienne (59-88) et face l’Ittihad d’Alexandrie (102-59).

Voici, par ailleurs, le programme des quarts de finale de la compétition, qui se disputeront à la salle couverte Fathallah El Bouazzaoui à Salé :

Mardi 29 octobre :

– Union sportive monastirienne (Tunisie) – Al Rayyan Club (Qatar) (13h)

– Beyrouth Club (Liban) – Al Ahly Tripoli (Libye) (15h) Al Jazira (Egypte) – Ittihad d’Alexandrie (Egypte) (17h)

– AS FAR (Maroc) – ASS (Maroc) (19h).