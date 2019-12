La vice-présidente de la Banque européenne d’investissement (BEI) en charge des activités de la Banque au Maghreb, Emma Navarro, effectue ce vendredi une visite officielle au Maroc, indique un communiqué de la BEI.

Lors de cette visite, Navarro annoncera « le financement de nouveaux projets considérés comme stratégiques pour le Maroc tels que la transition énergétique et l’accès à l’eau potable ou encore le soutien au secteur privé », précise la BEI.

« Je suis très heureuse de me rendre au Maroc pour signer ces nouveaux financements qui auront un impact direct sur la vie quotidienne des Marocains comme sur le développement économique », a relevé la vice-présidente de la BEI, citée dans le communiqué, affirmant que la Banque de l’Union européenne « est plus que jamais mobilisée pour accompagner le Maroc dans son processus de modernisation économique et de transition énergétique ».

Navarro rencontrera également plusieurs décideurs économiques ainsi que de nombreux chefs d’entreprises pour rappeler le soutien accru de la BEI aux petites, moyennes et grandes entreprises marocaines, selon la même source.

Au cours des dix dernières années, la BEI a investi plus de 5 milliards d’euros (plus de 53,5 milliards de dirhams) à l’appui de projets dans des secteurs clefs de l’économie marocaine tels que l’énergie, les transports, l’eau et l’assainissement, l’éducation, la santé, le logement social, l’industrie, le soutien aux entreprises ou encore l’innovation