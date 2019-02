La Banque africaine de développement (BAD) a décidé d’octroyer une subvention de 106,9 milliards de francs CFA (185 millions de dollars) pour financer en partie le projet d’aménagement et de bitumage de la route Djougou-Péhunco-Kérou-Banikoara dans l’ouest du pays.

Long de 209 km, ce projet est destiné à contribuer à la croissance économique et au renforcement de l’intégration régionale, a indiqué jeudi le gouvernement béninois, ajoutant que sa mise en œuvre favorisera notamment le désenclavement de grands bassins de production agricole et le renforcement des échanges commerciaux et de la sécurité alimentaire.

Ainsi, cette somme, en plus de l’aménagement et du bitumage de la route, servira entre autres à la plantation de 5.600 arbres, l’aménagement de 152 km de pistes rurales, la construction de 18 forages et la construction de 12 km de clôtures.

Elle favorisera aussi la réhabilitation de 18 infrastructures socio-communautaires et de neuf infrastructures marchandes, l’appui à 50 organisations de femmes en vue de la construction de retenues d’eau pour le maraîchage et la mise en place d’unités de transformation de produits agricoles et de hangars de stockage.

