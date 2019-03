Le groupe Best Biscuits Maroc a annoncé avoir achevé la première phase de son plan d’investissement de 300 millions de dirhams (MDH) couvrant la période 2018-2020.

Le plan d’investissement vise l’extension de la principale unité industrielle de Had Soualem pour un investissement de 300 MDH en trois phases de 2018 à 2020, a indiqué le directeur général délégué de Best Biscuits Maroc, Rachid El Allam.

Le Plan est destiné à soutenir la dynamique de croissance du pôle biscuiterie du groupe Anouar Invest, à permettre la création de 600 emplois directs et à doubler la superficie et la capacité de son parc industriel, a-t-il ajouté.

La première phase a été en effet bouclée en août 2018 et a permis de réaliser 40% de l’investissement global du plan, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’elle a porté sur la construction d’une nouvelle unité de Best Biscuits Maroc ainsi que sur l’installation de deux nouvelles lignes de fabrication. Cet investissement a permis la création de 250 emplois directs.

Actuellement, la 2eme phase est entamée et couvrira 25% de l’investissement. Sa livraison est en cours avec la mise en place de deux autres lignes de fabrication qui nécessiteront le recrutement de 150 personnes.

La phase 3, qui sera terminée en 2020, complètera les 35 % d’investissements restants avec, là encore, la mise en place de deux lignes de fabrication supplémentaires ainsi que la création de 200 postes de travail.

El Allam a également rappelé que ce plan d’investissement a démarré en 2018 avec la mise en place de deux lignes de production pour les biscuits et les barres de chocolat, précisant que cette phase a permis déjà d’atteindre 40% du plan d’investissement initial qui se poursuit en 2019 à travers l’acquisition et l’installation et la mise en place de nouveaux produits.

Cet « ambitieux » plan permettra de doubler la capacité de production et la part du marché au niveau national et aussi acquérir de nouveaux marchés à l’instar de ce qui est fait aujourd’hui avec certains pays en Afrique du sud et en Moyen-Orient, a-t-il conclu. Avec un volume allant jusqu’à 6 millions de biscuits vendus par jour sous la marque Excelo, le groupe propose un large assortiment de produits sur l’ensemble des segments de la biscuiterie : gaufrettes, génoises, biscuits et madeleines qui répondent aux besoins de tous les clients.

Très investi en Recherche et Développement (R&D), l’opérateur lance une innovation chaque mois et garantit aux consommateurs une qualité aux normes mondiales. Le pôle Biscuiterie est certifié par l’AFNOR ISO 9001 et ISO 22000 et il détient également le label Halal de l’Institut marocain de normalisation (IMANOR).