Une convention de partenariat a été signée entre le ministère de la Culture et de la Communication et la Fondation nationale des musées (FNM), pour l’organisation de la biennale internationale de Rabat, qui aura lieu du 10 septembre au 10 décembre.

En vertu de cette convention, paraphée par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, et le président de la FNM, Mehdi Qotbi, le ministère s’engage à mettre en place plusieurs espaces à la disposition de la Fondation pour abriter les différentes activités organisées dans le cadre de la biennale internationale de Rabat, en l’occurrence le site historique de Chellah, l’esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc et le jardin des Oudayas.

La FNM s’engage, pour sa part, à « assurer la visibilité du ministère de la Culture et de la communication, département de la Culture, en tant que partenaire dans le cadre des différentes activités liées à la Biennale internationale de Rabat ».

Cette convention revêt une grande importance, eu égard à l’ampleur de cet événement international à même de mettre en avant la valeur artistique et créative de la femme, a déclaré Laaraj à cette occasion.

Cette biennale, organisée sous le thème « Un instant avant le monde », est une étape qui va valoriser l’art féminin et renforcer sa présence sur la scène artistique, a-t-il indiqué, notant que cet événement réunira d’éminents acteurs ayant influencé la culture marocaine et la créativité mondiale.

Laaraj a souligné, dans ce sens, la nécessité de faire connaître la richesse culturelle et civilisationnelle du Maroc aux niveaux national et international.

Les visiteurs auront l’occasion de connaître de près un produit culturel diversifié et de qualité, a-t-il fait savoir, soulignant que la célébration de la créativité des femmes transcende les significations du genre et opte pour la consolidation des valeurs de modernité, d’égalité et de dignité.

L’organisation de cette biennale vient s’ajouter à une série de mesures destinées à améliorer la scène artistique nationale et à mettre en place les conditions nécessaires à son succès, a relevé le ministre.

Il a fait part de l’engagement du ministère à fournir tous les moyens nécessaires pour améliorer la qualité de la formation artistique académique et à mettre en œuvre divers programmes dans les domaines du soutien artistique et du développement de l’animation artistique dans les zones aussi bien urbaines que rurales.

Pour sa part, Qotbi a estimé que la Biennale de Rabat est une occasion de repenser l’écriture de l’art et du monde au féminin, qui donnera davantage de rayonnement à la Ville lumière, ajoutant que cet événement est porteur d’une forte signification sur l’ouverture et le statut de la femme au Maroc.

Cette convention entre le ministère et la FNAM permettra aux deux parties d’approfondir leur coopération d’autant qu’elle reflète leur ambition d’organiser un événement digne de la réputation artistique de Rabat et d’animer l’action culturelle au Maroc.

Le président de la FNM s’est dit satisfait de cette coopération qui constitue une base solide pour des perspectives de travail plus larges englobant des projets à grande influence sur la scène culturelle.