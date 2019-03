Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, Abdelilah Lahkim Bennani a été nommé secrétaire général au ministère de la Justice.

Au niveau du ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Khalid Lazaar et Samir Bouzouita ont été nommés respectivement, doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines Dhar El Mahraz-Fès (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah) et doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines Saiss-Fès.

Par ailleurs, Abderrazak Abbadi et Abderrahim Lahrach ont été nommés directeur de l’Ecole nationale du Commerce à Fès et directeur de l’Ecole nationale des sciences appliquées respectivement (Université Sidi Mohammed Ben Abdellah). Le Conseil a aussi approuvé la nomination de Ali Benbassou au poste de directeur de l’Ecole supérieure de technologie-Fès relevant de la même université.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, Farid Amraoui a été nommé président du directoire de la Société des productions biologiques et pharmaceutiques vétérinaires (Biopharma), conclut le communiqué.

IM