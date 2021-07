Dans le cadre des solutions innovantes proposées à ses clients, BMCE EuroServices lance en exclusivité l’application mobile «DabaTransfer» dédiée au transfert d’argent en ligne vers le Maroc depuis la France, l’Espagne et l’Italie

Engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients résidant en Europe pour couvrir leurs besoins évolutifs, la filiale européenne de BANK OF AFRICA a lancé la plateforme digitale «DabaTransfer» permettant le transfert d’argent vers le Maroc en ligne par carte bancaire ou prélèvement automatique tout en offrant plusieurs avantages :

– Accessibilité à tout moment via l’application mobile «DabaTransfer» téléchargeable gratuitement sur les stores : AppStore et GooglePlay.

– Ouverture d’un compte de transfert d’argent et souscription à un contrat de prélèvement 100% à distance.

– Rapidité : Les transferts sont reçus le jour même s’ils sont réalisés durant la matinée ou à J+1 si la transaction est effectuée durant l’après-midi.

– Transparence des opérations avec suivi et accès à l’historique des transferts d’argent

– Sécurité et confidentialité des données personnelles des clients.

Cette innovation exclusive de BMCE EuroServices a été déployée en priorité en France, en Espagne et en Italie avant de couvrir d’autres pays européens dans un 2ème temps. Et pour accompagner son lancement, les frais transferts sont gratuits jusqu’au 31 Décembre 2021.

Présentation de l’application en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=29fpTamIMmQ

A travers cette application innovante de sa filiale, BANK OF AFRICA confirme encore une fois, sa position de Banque Connectée à son environnement et sa capacité de s’adapter à l’évolution permanente des technologies en offrant des canaux de transfert diversifiés pour se rapprocher davantage de sa diaspora et répondre efficacement à tous ses besoins.