Le Groupe BMCI a réalisé un Produit net bancaire (PNB) consolidé de 782,1 millions de dirhams (MDH) à fin mars 2020, en hausse de 0,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Cette évolution résulte essentiellement de la hausse de la marge d’intérêts et du résultat des opérations de marché respectivement de +4% et +8%, avec une baisse au niveau de la marge sur commissions de -8,7%, précise la filiale du groupe BNP Paribas dans un communiqué sur ses résultats au T1-2020.

Au regard de la situation liée à la crise sanitaire, le Groupe BMCI s’est pleinement mobilisé pour ses clients et la société marocaine, dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, afin d’assurer la continuité de ses activités et de garantir le meilleur accompagnement pour ses clients et l’ensemble des citoyens.