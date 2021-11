La Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR) annonce que la date des soldes d’Hiver est fixée au 27 janvier 2022.

Organisés depuis deux saisons maintenant de manière coordonnée avec les principaux acteurs du secteur du retail, cet événement commercial majeur pour la profession a connu un véritable succès et a permis sans nul doute de poser les bases de sa structuration.

Cette action commune réussie a permis de réguler une nouvelle fois cette période clé pour la profession. La Fédération Marocaine du Commerce en Réseau (FMCR), consciente de son rôle fédérateur, a décidé de fixer la date des soldes d’hiver au jeudi 27 janvier 2022.

«La FMCR continue de jouer son rôle en fédérant, autour d’une cause commune, la grande majorité des acteurs du retail, commerces et gestionnaires d’ensembles commerciaux, en vue de réguler la pratique des soldes pour l’intérêt des consommateurs et des opérateurs dans un contexte tendu lié à la crise sanitaire actuelle», déclare Amine ABOUYOUB, membre fondateur de la FMCR.