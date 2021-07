Le président du collège syndical national des médecins spécialistes privés (CSNMSP), et membre du comité scientifique de la vaccination, Moulay Said Afif, a souligné que les deux vaccins adoptés au Maroc sont efficaces contre les nouveaux variants du coronavirus, à condition de se conformer aux mesures préventives. Afif a indiqué, dans une déclaration, que les vaccins Sinopharm et AstraZeneca restent efficaces contre les nouveaux variants, y compris les variants britannique et indien, soulignant la nécessité de continuer à respecter scrupuleusement les mesures préventives en vigueur et d’accélérer l’opération de vaccination pour atteindre l’immunité collective.

Le Maroc est parvenu, grâce à l’intervention personnelle du Roi Mohammed VI, à conclure deux conventions avec Sinopharm et AstraZeneca ayant permis la réception d’importantes quantités de doses de vaccin, et la vaccination des catégories ciblées, dans une première étape, avant sa généralisation à l’ensemble des citoyens, a-t-il ajouté. Cette action proactive a permis d’abord de réduire le nombre de décès et ensuite celui des cas de contamination parmi les personnes âgées et atteintes de maladies chroniques et des cas critiques, s’est félicité Afif.

Il a, toutefois, prévenu des conséquences du relâchement constaté chez certaines personnes, rappelant les mises en garde du ministère de la santé à ce sujet.

En outre, Afif a assuré que les foyers du nouveau variant indien Delta, enregistrés à Casablanca et Kénitra, ont été maitrisés, grâce à la vigilance des cadres des ministères de la santé et de l’intérieur. Sur le même registre, il a fait savoir que l’opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions, insistant sur la nécessité de continuer à respecter les mesures préventives en vigueur.