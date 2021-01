Les deux vaccins choisis par le Maroc, Astrazeneca et SinoPharm, ont été mis au point dans le respect des normes internationales et leur conformité aux standards de qualité et de sécurité sanitaire a été établie.

En revanche, comme tous médicaments et produits de santé, le vaccin contre la Covid-19 peut provoquer, chez certaines personnes, des effets indésirables. Quels sont-ils ? Comment peut-on les surveiller ? Pourront-ils avoir une forme plus grave ? le portail www.liqahcorona.ma a démêlé tous ces écheveaux.

De rares effets indésirables, bénins à modérés

Pour les vaccins choisis par le Maroc et comme pour tout vaccin, de rares effets indésirables, bénins à modérés, ont été notifiés chez quelques personnes parmi les participants aux essais cliniques au Maroc.

Ces effets mineurs ou modérés disparaissent spontanément, et se manifestent par des :

– Réactions locales (douleur, tuméfaction ou rougeur au site d’injection).

– Réactions systémiques (fièvre, petit malaise, douleur musculaire, maux de tête, douleur articulaire …).

Aucun effet indésirable grave n’a été signalé

Les résultats intermédiaires de ces derniers ont confirmé que ces effets indésirables étaient transitoires, comparables à d’autres vaccins de même type et qu’aucun événement indésirable grave n’a été signalé.

La surveillance se fera via “Yakadaliqah”

Afin de surveiller ces évènements post vaccinaux et réagir à temps, le ministère de la Santé a mis à disposition des bénéficiaires la plateforme “Yakadaliqah” qui leur permettra de bénéficier, à distance, d’un suivi de leur sécurité vaccinale, en déclarant, via cette plateforme, tout évènement indésirable observé après la première et/ou la deuxième dose de vaccin qu’ils vont recevoir. Elle leur permettra ainsi d’être continuellement en contact avec les médecins de leur site de vaccination de proximité.