Le Kawkab Marrakech a été tenu en échec à domicile dimanche par le Wydad de Casablanca (3-3), et rejoint ainsi le Chabab Rif Al Hoceima, à l’issue d’un match comptant pour la 30ème et dernière journée de Botola Pro Maroc Télécom D1 de football.

Et à l’issue de la rencontre, le Kawkab Marrakech pointe à la 15ème et avant dernière place du classement avec un total de 30 points, synonyme de relégation. Avec 14 défaites, 7 victoires et 9 nuls, le club de la ville ocre rejoint le Chabab Rif Al Hoceima en Botola Maroc Telecom D2. De son côté le WAC, qui s’est adjugé le titre de champion de Botola Maroc Télécom D1 de football à une journée de la fin, caracole à la tête du classement avec 59 points grâce à 17 victoires, huit nuls et cinq défaites seulement.