Le Maroc « n’a pas encore connaissance d’un quelconque plan de paix » pour la résolution du conflit entre Palestiniens et Israéliens et fera connaître sa position « lorsqu’il aura connaissance des contours, du contenu et des détails » de ce « plan », a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, lors d’un point de presse conjoint à Rabat avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

Il a ajouté que la récente visite au Maroc du Conseiller principal du Président des Etats-Unis d’Amérique, Jared Kushner, a porté sur les relations bilatérales et sur l’évolution de la situation au Moyen-Orient. Cette visite a été l’occasion pour le Maroc et pour le Roi Mohammed VI de réitérer les positions « bien connues » du Royaume sur cette question, « ainsi que l’évaluation du Maroc par rapport aux dynamiques aussi bien en Afrique du Nord qu’au Moyen-Orient », a-t-il ajouté en assurant qu' »il n’y avait pas eu de discussions sur un quelconque plan de paix dont on ne connaît pas les contours ».