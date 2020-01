Vice-Champions du continent lors de la coupe d’Afrique de la Boulangerie organisée au salon CREMAI, les Marocains participent à la Coupe du Monde pour la 2ème fois après une première participation en 2005. Au côté du Maroc, l’Égypte champion d’Afrique et la Côte d’ivoire, 3ème du classement, sont les représentants du continent Africain.

La Coupe du Monde de la Boulangerie est un concours professionnel mondial réunissant 12 équipes issues de 4 sélections continentales, le concours consacre les meilleurs talents mondiaux de la discipline.

Cette année le Maroc est représenté par :

MAROUANE CHAHRABANE – Chef responsable de production à Happy Fruiti Mohammedia

AHMED ARABEN – Boulanger à Ruban Rouge Meknès

YOUSSEF EL AZZOUZI – Boulanger à Croquignole Kenitra

« Dans les arènes des meilleurs concours mondiaux, plusieurs pays déploient un arsenal marketing important tant la protée du sujet est stratégique. Depuis plus de 15 ans nous œuvrons à la valorisation de la gastronomie marocaine à l’international à travers toutes les disciplines grâce à nos efforts et au talents de nos chefs. » déclare Kamal Rahal Directeur General du Groupe Rahal et président de la Fédération Marocaine de l’Art Culinaire