Infomediaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a présidé, ce jeudi sur la rive droite de Bouregreg (préfecture de Salé), la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction de la “Tour Mohammed VI”, qui symbolise l’émergence et le rayonnement des deux villes jumelles Rabat-Salé, de par ses composantes économique et architecturale, ainsi que par sa taille d’envergure continentale.

À cette occasion, le Président-Directeur Général de BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, a prononcé une allocution devant le Souverain dans laquelle il a formulé le souhait que le Roi, “veuille bien accorder sa bénédiction royale à cette Tour en la baptisant de son nom”.

Benjelloun a également souligné que des études préliminaires multidimensionnelles (géologiques, techniques, architecturales et environnementales) ont été menées depuis le 9 mars 2016, date de la pose par le Roi de la première pierre de ce projet.

Cette période fut “également l’occasion de renforcer le Consortium des entreprises” chargées de la réalisation de ce chantier, en invitant un des leaders mondiaux de la construction de par le monde, la société belge BESIX, à se joindre aux côtés du leader chinois CRCCI et de l’entreprise marocaine TGCC.

Culminant à 250 mètres de hauteur (55 étages), la future Tour sera réalisé par le Groupe Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE-Bank), pour un budget prévisionnel de l’ordre de 4 milliards de dirhams.

Pour sa part, Johan Beerlandt, président du Conseil d’Administration du Groupe BESIX, une des entreprises du consortium en charge de la construction de la Tour, a exprimé la fierté de son groupe pour sa participation à la réalisation de ce projet, s’engageant solennellement à tout mettre en œuvre pour mener ce chantier dans les meilleures conditions.

Soulignant l’expertise internationale de BESIX en la matière, notamment la construction de Burj Khalifa de Dubaï, la plus haute tour du monde, Beerlandt a affirmé que son groupe met, dans chacun de ses projets, un point d’honneur à respecter les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et d’environnement et à tenir ses engagements.

Cette Tour intègrera dans sa conception les meilleures pratiques d’éco-construction ainsi que des technologies de nouvelle génération (filtres solaires, panneaux photovoltaïques, ventilation naturelle) permettant une meilleure efficacité énergétique, en droite ligne des engagements du Maroc en faveur du développement durable.

La future Tour comptera 55 étages abritant une composante ‘’bureaux’’, une partie résidentielle, un hôtel. Les quatre derniers étages accueilleront un observatoire.

Cette multifonctionnalité fera du projet un investissement porteur, un levier de succès pour son environnement, et une source de confort et d’ergonomie pour ses résidents.

Cette Tour s’inscrit en droit ligne des objectifs du projet d’aménagement de la vallée de Bouregreg, une des principales composantes du programme intégré de développement de la ville de Rabat “Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture”, qui prévoit également la réalisation de grands projets urbains structurants (Grand Théâtre de Rabat, La Maison des arts et de la culture, La bibliothèque des archives nationales du Royaume du Maroc).

A cette occasion, le PDG de la BMCE Bank, Othman Benjelloun a remis au Roi une maquette miniature de la future Tour.

Rédaction Infomediaire.