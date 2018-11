Infomediaire Maroc – La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert vendredi, portée notamment par la bonne tenue des compartiments: « Équipements électroniques et électriques », « Services de Transport » et « Banques ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,51% à 11.076,25 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a avancé de 0,55% à 9.004,88 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,73% à 9.960,77 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,52% à 9.465,59 points.

Concernant l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 », il a pris 0,75% à 891,47 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment « Équipements électroniques et électriques » a clôturé sur un gain de 5,35%, dû à la bonne performance du groupe « Nexans Maroc ».

De même, le secteur « Services de Transport » (+1,21%) a été tiré vers le haut par la hausse de son titre « Sodep-Marsa Maroc ».

Le secteur bancaire a clôturé également en hausse de 1,19%, favorisé par les résultats positifs de BMCI (5,74%), Attijariwafa Bank (2%) et BCP (0,52%). En revanche, BMCE Bank et CIH ont terminé en baisses respectives de (-0,81) et (-0,02).

Contre-performance, les compartiment de » Chimie » et « Mines » ont accusé des pertes respectives de (-3,11) et (-2,82), pénalisés par la baisse des titres Snep (-3,27%), SMI (-5,88%), Managem (-2,65%) et Minière Touissit (-2,18%).

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 47 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central et dominé par Attijariwafa Bank (12 MDH), Cosumar (6,6 MDH) et Total Maroc (4,6 MDH).

La capitalisation boursière a, quant à elle, avoisiné les 565,83 milliards de dirhams.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par AFMA (+9,95% à 1083 DH), BMCI (+5,74% à 719 DH), Nexans Maroc (+5,35% à 133,8 DH), Total Maroc (+3,03% à 1020 DH) et Attijariwafa Bank (+2% à 441,65 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Maghrebail (-5,99% à 799,1 DH), SMI (-5,88% à 1360 DH), Afrique Industries SA (-3,51% à 275 DH), Alliances (-3,43% à 84,02 DH) et Snep (-3,27% à 485,6 DH).

Rédaction Infomediaire.