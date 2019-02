La Bourse de Casablanca a fini mardi ses échanges dans le vert gardant le même trend haussier enregistré depuis l’entame de la semaine et ce, à la faveur d’une bonne tenue des secteurs « Pétrole & Gaz », « Sociétés de portefeuilles – Holdings » et « Loisirs et Hôtels ».

Au terme de cette séance, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a progressé de 0,54% à 11.483,9 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a pris 0,56% à 9.331,29 points.

Concernant les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cumulé 10.387,07 points en hausse de 0,60% et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,36% à 9.868,59 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est, quant à lui, apprécié de 0,42% à 907,26 points.

Sur le plan sectoriel, ce mouvement haussier s’est matérialisé par les hausses affichées par 12 compartiments, profitant notamment aux « Pétrole & Gaz », « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et « Loisirs et Hôtels » qui ont bondi respectivement de 5,36%, 2,90% et 2,41%.

En outre, l’envolée du titre Afriquia Gaz (+8,49%), qui vient d’annoncer un résultat net de plus de 600 MDH en progression de 13,91%, porté par une dynamique commerciale positive, lui a valu la plus forte hausse de l’indice Masi.

En revanche, 5 secteurs n’étaient pas au rendez-vous au cours de la deuxième séance de la semaine, accusant des baisses allant de 0,16% pour les Assurances, 0,17% pour les mines à 2,58% pour la Chimie.

Dans la foulée, le volume global des échanges de titres a avoisiné les 92,45 millions de dirhams (MDH), dont 77,05 MDH réalisé sur le marché central et 15 MDH sur le marché de bloc.

Pour sa part, la capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 592,11 milliards de dirhams, dominée par Itissalat Al-Maghrib (134,41 MMDH), Attijariwafa Bank (96,22 MMDH) et BCP (50,12 MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Afriquia Gaz (+8,49% à 3.450 DH), Delta Holding (+2,94% à 35 DH), Lesieur Cristal (+2,6% à 153,9 DH), Risma (+2,41% à 168 DH) et LafargeHolcim Maroc (+1,87% à 1.580 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Fenie Brossette (-3,66% à 79 DH), SNEP (-2,74% à 455,2 DH), Atlanta (-1,67% à 59 DH), Cartier Saada (-1,6% à 40,1 DH) et Ciments du Maroc (-1,59% à 1.551,51 DH).

IM