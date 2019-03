La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif lundi, portée notamment par certaines valeurs bancaires, agroalimentaires et de distributeurs. Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, ont pris 0,08% chacun à 10.987,25 points et 8.916,06 points respectivement. En revanche, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,11% à 9.847,92 points, tandis que le FTSE Morocco All-Liquid a terminé à l’équilibre (9.371,24 points).

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est, quant à lui, bonifié de 0,14% à 868,08 points.

Sur le plan sectoriel, le compartiment des distributeurs (+2,57%) a réalisé la meilleure performance, à la faveur de la hausse du titre de Label Vie de 4,52%, et ce malgré les baisses accusées par Auto Hall (-2,32%), Fenie Brossette (-1,42%) et Stokvis Nord Afrique (-0,43%).

La tendance a également profité de la bonne tenue du secteur pétrole et gaz où Total Maroc s’est adjugé 2,04%. Par ailleurs, la progression d’Alliances (+3,85%) a atténué le recul de Douja Prom Addoha (-0,98%) et Res Dar Saada (-0,02%) pour permettre au compartiment immobilier de clôturer sur un gain de 0,13%. Côté banques, BMCI a grimpé de 5,23%, plus forte hausse du Masi, alors que CIH et Attijariwafa Bank ont perdu 0,35% et 0,14%.

Le volume global des échanges de titres s’est élevé à plus de 35,2 millions de dirhams (MDH), réalisé essentiellement sur le marché central et dominé par Sodep-Marsa Maroc (5 MDH), Attijariwafa Bank (3,7 MDH) et HPS (3,6 MDH). La capitalisation boursière a, quant à elle, avoisiné les 567 milliards de dirhams, Itissalat Al-Maghrib (128,3 MMDH), Attijariwafa Bank (90,4 MMDH) et BCP (48,3 MMDH) réalisant les meilleures capitalisations de la journée.

Les plus fortes hausses ont été réalisées par BMCI (+5,23% à 784 DH), Label Vie (+4,52% à 2.195 DH), Alliances (+3,85% à 81 DH), Total Maroc (+2,04% à 1.153 DH) et HPS (+1,87% à 2.451 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Afric Industries (-5,5% à 276 DH), Delta Holding (-4,74% à 32,39 DH), Sonasid (-3,1% à 332,35 DH), Disway (-2,75% à 268,5 DH) et RISMA (-2,48% à 157 DH).

IM